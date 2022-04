Luka Elsner revient sur le départ d'Aron Dönnum : "Une situation win-win pour tout le monde"

L'ailier finit la saison dans son ancien club de Valerenga puisqu'il a été prêté sans option d'achat par le Standard au club d'Oslo jusqu'au terme de la saison ce mercredi.

Arrivé l'été dernier en provenance de Valerenga contre un chèque de 1,5 million d'euros, Aron Dönnum est retourné dans son ancien club cette semaine. La recrue la plus onéreuse du dernier mercato estival liégeois n'est jamais parvenue à s'imposer en bord de Meuse ni à s'adapter. Dans son ancien club, le Norvégien avait l’habitude d’être la star de son équipe et était l’homme par qui tous les ballons passaient. Au Standard, c’était moins le cas.

L'ailier âgé de 23 ans aura joué 28 matches, inscrit 3 buts et distillé 3 assist pour le compte des Rouches. "Un joueur qui dépendait un peu de l'allure de l'équipe. Quand elle tournait bien, il arrivait à se sublimer, mais à l’arrivée, on dressera le même constat que pour toute l’équipe : à savoir insuffisant", a confié Luka Elsner en conférence de presse. "Il est parti en prêt durant une période idéale puisqu'il va pouvoir jouer pendant trois mois et retrouver ses sensations et sa confiance. Il pourra améliorer ses statistiques et revenir avec de la confiance", a ajouté le technicien franco-slovène avant de poursuivre.

"C’est une situation win-win pour tout le monde. Il retrouve la possibilité de jouer dans un environnement qu'il connaît bien. Cette première expérience à l'étranger fut difficile pour lui. J'espère qu'il sera performant", a conclu Elsner.