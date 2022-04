Nasser Al-Khelaïfi affirme avoir reçu "d'énormes offres" pour le PSG

L'investissement du Qatar au PSG est-il lié au Mondial 2022 et à une volonté d'améliorer l'image de l'émirat ? Nasser Al-Khelaïfi se défend.

Interviewé par The Athletic, Nasser Al Khelaifi a expliqué sa stratégie au moment de reprendre le PSG : "Pour nous, reprendre le PSG, c'était comme reprendre une petite société qui perdait de l'argent. Il fallait investir dedans, réinjecter de l'argent. Nous avions acheté le PSG pour 70 millions d'euros, et aujourd'hui il en vaut beaucoup plus que cela".

Le PSG est en effet estimé à 1,8 milliard d'euros désormais. "Et nous avons des offres énormes d'Europe pour racheter le club. Nous avons amélioré la valeur du football européen en achetant le PSG".