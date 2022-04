Liverpool s'est imposé ce mardi soir sur la pelouse de Benfica.

Vainqueur sur la pelouse de Benfica (1-3), mardi, Liverpool a réalisé un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, il y avait matière à mettre beaucoup plus de buts.

"Globalement, nous aurions pu marquer plus de buts, le gardien a été le meilleur joueur de Benfica. Le résultat est juste, mais nous savions que ce serait difficile. Nous en savons davantage sur l'adversaire et nous avons fait la moitié du travail. Nous serons prêts et nous voulons nous qualifier", a indiqué le manager allemand pour Eleven Sports.

A priori, l'avantage est assez conséquent pour aborder la seconde manche avec tranquillité.