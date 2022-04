Nayel Mehssatou ne regrette pas d'avoir quitté Anderlecht : "C'était une décision très difficile"

Le joueur de Courtrai s'est livré sans filtre dans une longue interview pour les médias du club.

Nayel Mehssatou (19 ans) a décidé de faire le grand saut en quittant Anderlecht pour Courtrai cet hiver. Chez les Kerels, il a enfin pu goûter aux plaisirs de l'équipe première, chose qu'il n'avait pas eu la chance de connaître chez les Bruxellois.

"Le rythme est un peu plus élevé qu'avec les Espoirs d'Anderlecht, il y a aussi plus d'ambiance à cause des supporters et même si je n'ai pas encore gagné avec Courtrai, j'ai déjà apprécié mes premiers matches. Un grand match, c'était surtout contre Union, dans lequel nous méritions certainement un point (défaite 2-3)", déclare-t-il. "Nous avons également bien joué à Malines, mais au final nous n'avons pas obtenu le point mérité."

Pour le latéral, quitter le bercail anderlechtois s'est révélé être la bonne décision. Même si cette dernière a été tout sauf évidente. "Je suis resté à Anderlecht pendant treize ans et je suis très reconnaissant envers ce club pour l'encadrement professionnel que j'y ai reçu. C'était une décision très difficile de quitter le club", confie-t-il, avant d'assurer que le KVK est le club qui lui convenait. "Mais le projet que m'a présenté le KV Courtrai était intéressant. Je ne le regrette certainement pas. C'est ce club familial qu'ils m'ont prédit."

Dimanche, le Belgo-Chilien - il n'a pas encore décidé quelle nation il voulait représenter, malgré des sélections avec les U18 belges, mais aussi les U17 chiliens - accueillent Anderlecht au Stade des Eperons d'Or. L'occasion de revoir des têtes bien connues. "Quand tu es sur le terrain, tu joues toujours pour gagner . Que ce soit contre Anderlecht ou contre un autre club, peu importe. J'ai hâte de jouer dans notre stade avec une belle atmosphère et bien rempli pour la dernière fois cette saison."