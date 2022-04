Besnik Hasi: "Il est temps de refaire mes preuves auprès du grand public"

Début mars, Besnik Hasi a été remercié du côté de Al-Ahli. Après quatre ans passés au Moyen-Orient, l'ancien entraîneur d'Anderlecht veut refaire ses preuves près de chez nous.

"Quand vous signez au Moyen-Orient, on vous donne une étiquette de mercenaire, qui s'engage là-bas juste pour l'argent. Mais je peux vous garantir que ces dernières années, je suis devenu un entraîneur beaucoup plus complet en travaillant avec d'autres moyens et cultures. Je me rends compte cependant qu'il est temps de refaire mes preuves auprès du grand public. Ma prochaine étape sera en Europe.", a déclaré Hasi dans Het Laatste Nieuws.

La famille de Besnik Hasi aura également son mot à dire sur la nouvelle destination. "Ils veulent mener une vie de qualité. En même temps, ils comprennent aussi qu'en tant qu'entraîneur, vous n'avez pas souvent le luxe de travailler près de chez vous. Cela n'était possible que pendant ma période à Anderlecht. C'est pourquoi j'ai décidé de rester jusqu'à la fin de la saison, de ne pas accepter les offres."

Besnik Hasi a successivement été entraîneur d'Anderlecht, du Legia Varsovie, de l'Olympiakos, d'Al-Raed et d'Al-Ahli. Hasi a remporté le titre en 2014 avec le Sporting d'Anderlecht.