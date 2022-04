Dani Alvès souhaite une "dernière dans avec Messi"

Est-ce que l'Argentin répondra favorablement à la demande de son ancien complice?

Près d'un mois après avoir estimé que Lionel Messi (34 ans, 19 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'était pas heureux au Paris Saint-Germain, Dani Alves (38 ans, 7 matchs et 1 but en Liga cette saison) pousse encore l'attaquant argentin à revenir au FC Barcelone. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le défenseur barcelonais invite "la Pulga" à venir jouer avec lui en Catalogne.

"Je ne sais pas ce qu'il pense ou veut faire, a avoué le Brésilien. J'insiste, il pourrait revenir pendant un an avec moi pour une dernière danse. Pourquoi pas ? Il n'y a pas d'autre endroit comme celui-ci. On ne peut pas être mieux qu'ici, c'est fait pour nous, la ville, le club. Il est parti, il a essayé quelque chose de différent et il est temps de revenir à la maison s'il le souhaite."

Pour l'heure, Messi souhaiterait disputer une deuxième saison à Paris.