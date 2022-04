Jean-Pierre Papin propose ses services à l'un de ses anciens clubs

Depuis juin 2020, Papin entraîne l'équipe de Chartres en National 2.

Jean-Pierre Papin a proposé ses services aux Girondins de Bordeaux. L’ancien Girondin se dit prêt à devenir l’entraîneur du club aquitain, que David Guion tente actuellement de sauver de la relégation.

"Si on m’appelle pour reprendre Bordeaux ? Quand on fait ce métier, et qu’on a eu la chance de faire Strasbourg, de faire Lens… Bordeaux, ce serait quelque chose qui serait dans mes cordes, oui", a confié le Ballon d’Or 1991 sur Europe 1. Oui, ça me plairait. En plus, je suis de là-bas, j’habite là-bas, donc…"