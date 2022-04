Arjen Robben a réalisé un très bon temps au marathon de Rotterdam : "C'était un vrai combat"

L'ancien ailier du Bayern Munich a couru en compagnie d'Erben Wennermars, un ancien patineur de vitesse.

Arjen Robben a participé dimanche au marathon de Rotterdam au Pays-Bas et a conclu l’épreuve en 3h13'57" soit un très bon temps pour celui qui a mis un terme à sa carrière l'été dernier à l'âge de 38 ans.

"Ce n’était pas amusant, ce n'était vraiment pas amusant. Je l'ai fait, mais c'est à peu près tout. J’ai souvent puisé au plus profond de moi et j'ai dû me battre souvent. C'était un vrai combat", a déclaré Robben au micro de RTV Rijnmond.