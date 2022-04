(Exclusif) Julien Ngoy : "J'ai envie de franchir un palier"

Après deux saisons du côté d'Eupen, l'ancien joueur de Stoke City a envie de passer à l'étape supérieure et de poursuivre sa progression. Ouvert à l'étranger, l'attaquant ne serait pas contre l'idée de rester en Belgique.

Julien Ngoy avait fait son retour en Belgique durant l'été 2020 en quittant l'Angleterre et Stoke City pour rejoindre Eupen. Un retour payant et réussi. Le joueur âgé de 24 ans est rapidement devenu un titulaire indiscutable chez les Pandas où il marqué onze buts et distillé quatre assists en soixante-quatre rencontres toutes compétitions confondues.

"J'ai pu démontrer mes qualités et me faire connaître"

En fin de contrat, il a décidé de ne pas prolonger contrairement à ce que l'on pouvait lire dans le communiqué du club. "Ils se sont mal exprimés et ne l'ont peut-être pas fait exprès. J'aurais pu prolonger si j'en avais eu envie. De mon côté, je veux retenir le positif concernant mon passage ici. J'ai vécu une situation difficile à Stoke et ils m'ont bien accueilli à Eupen. Ils m'ont fait directement confiance, m'ont permis d'enchaîner les matchs et de reprendre du plaisir sur le terrain. J'ai pu démontrer mes qualités et me faire connaître, même si je sais que je peux encore faire mieux", nous confie le natif d'Anvers qui a tout de même quelques regrets.

"Comme je n'ai pas prolongé et que j'avais envie de changer d'air, ils ont pris certaines décisions en fin de saison. Je me suis retrouvé sur le banc les cinq derniers matchs, et c'était pesant. J'étais titulaire depuis mon arrivée, et là je ne pouvais plus aider mon équipe qui n'était même pas encore sauvée. Il faut respecter les décisions du coach ou de la direction. Heureusement, on s'est sauvés grâce au gros début de saison et aux erreurs commises par Seraing lors de son partage contre OHL (1-1). On regardait tous ce match et on a été soulagés après leur match nul. Parmi les autres regrets, le fait d'avoir été éliminé à deux reprises en demi-finale de la Coupe (contre le Standard en 2021 et face à Anderlecht en 2022) et notre exercice 2021-2022 à deux visages : on est passé de la première à la quinzième place", explique le joueur formé au Club de Bruges et au RSCA.

"C'est plus facile d'avoir des meilleures statistiques dans une plus grosse équipe"

L'attaquant aurait également pu être plus décisif durant son passage au Kehrweg. "C'est plus facile d'avoir des meilleures statistiques dans une plus grosse équipe ou qui développe un jeu plus offensif. On ne va pas se mentir, on subit quand même beaucoup ici. Mon avenir ? J'ai envie de franchir une étape et de rejoindre une formation plus huppée. Les convoitises de clubs étrangers ? Ça fait toujours plaisir, et quitter la Belgique à nouveau ne me dérangerait pas. Mais, j'avoue que je préférerais rejoindre un club du top en Belgique. Je sais que j'en ai les qualités", ajoute-t-il.

© photonews

Les joueurs d'Eupen, en fin de contrat ou non, sont déjà en vacances contrairement à d'autres formations de D1A. "Reprendre les entraînements ? Non, on est déjà en vacances à partir de ce vendredi car on s'est dit au revoir jeudi. De longs congés, la première fois que cela m'arrive. On reste pro et on va continuer à s'entraîner quotidiennement pour rester fit et en forme. De mon côté, j'ai mon coach personnel avec qui je vais travailler", conclut Julien Ngoy.