Après les Ultras Parisiens, au tour des Lyonnais de faire grève

La mauvaise saison lyonnaise ne plait bien évidemment pas aux supporters des Gones.

Remontés après la défaite à domicile contre West Ham (0-3) jeudi en Europa League, les Bad Gones organisent un boycott. L’un des principaux groupes de supporters de l’Olympique Lyonnais a prévu de ne pas assister à la réception de Bordeaux dimanche (17h05) en Ligue 1.

"Dimanche nous ne serons pas présents au Virage Nord, a prévenu l’association dans un communiqué. Nous encourageons tous nos membres et tous les abonnes à en faire de même. A notre équipe et à notre club de faire le boulot et de montrer qu'ils ont un zeste de fierté. (...) Nous n'avons pas vocation pour le moment à contempler ce triste spectacle. Le coeur n'y est plus pour le moment..."