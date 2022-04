🎥 Un jeune de Southampton inscrit un triplé de buts...quasi-identiques

Habitué à évoluer avec les U18, le jeune de Southampton Tyler Dibling a inscrit un triplé de grande classe ce week-end face à Newcastle avec les U23.

Le milieu offensif de 16 ans, international anglais U16, a montré sa spécialité : débouler depuis l'axe puis enrouler de son pied gauche depuis l'extérieur du rectangle.

6: ⚜

33: ⚜

40: ⚜



Take it away, Tyler Dibling 👏 pic.twitter.com/aZDhWNbk56