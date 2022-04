Le président de Genk déçu : "Ils devraient jouer avec passion pour le club"

La saison dernière, les Limbourgeois ont remporté la coupe et sont passés à un point du titre de champion de Belgique.

Après une saison cinq étoiles, l'ambition logique cette année était de jouer le titre. Toutefois, le Racing n'a pas été à la hauteur malgré le fait d'avoir réussi à conserver son noyau et ses joueurs clé pendant l'été.

Ils n'ont au final pas été en mesure de se mêler à la course au titre, et tentent désormais de se consoler avec les play-offs européens.

Le président Peter Croonen a donc fait tout ce qui était en son pouvoir pour conserver ses cadres, même si des joueurs comme Onuachu, Lucumi, Ito ou encore Theo Bongonda semblaient vouloir aller voir ailleurs.

Cependant, ils n'ont pas pu atteindre leur niveau de l'année dernière cette saison et le président a un peu de mal à l'accepter : "Normalement, cela devrait être assez clair que nous amenons des garçons ici pour gagner des titres, et pas seulement pour les rendre meilleurs et leur permettre de passer à l'étape supérieure de leur carrière. Pour le temps qu'ils passent ici, ils devraient jouer avec passion pour le club, leur cœur doit être ici et ils doivent essayer de remporter des titres ensemble", a confié Croonen au micro de TV Limburg.