Bart Nieuwkoop : "Teddy Teuma est phénoménal dans ce domaine"

Avec une avance de trois points sur le Club de Bruges, l'Union se déplace à l'Antwerp ce dimanche. La pression sera là un jour, mais pour l'instant il n'en est pas question.

"Nous sommes le plus petit club des quatre participants aux Playoffs 1, nous ne devrions donc pas gagner tous les matchs. Il y a d'autres clubs où c'est le cas. Prenez le Club de Bruges, ils doivent vraiment le faire ! En fait, la pression est un compliment, car vous ne l'obtenez que lorsque vous faites bien les choses. S'il n'y a pas de pression, cela signifie que vous êtes en milieu de tableau et que vous ne jouez plus pour rien", a confié Bart Nieuwkoop à Het Laatste Nieuws.

Il est frappant de constater que l'Union monte sur le terrain à chaque fois avec le couteau entre les dents. Le rôle de Felice Mazzu ne doit pas être sous-estimé, mais le Néerlandais donne une autre raison. "Teddy Teuma est phénoménal dans ce domaine. Quand il parle au groupe en français, je ne comprends pas un mot. Mais je crois chaque mot qu'il dit", a expliqué Nieuwkoop en riant.