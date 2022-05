Raul Albiol : "C'est une nuit à la fois triste et inoubliable pour nous"

Battu à deux reprises par Liverpool (0-2, 2-3) en demi-finale de Ligue des Champions, le Sous-Marin jaune n'aura pas réussi à créer un nouvel exploit après avoir successivement sorti la Juventus Turin (1-1, 3-0) puis le Bayern Munich (1-0, 1-1).

Forcément, l'élimination aux portes de la finale laisse des regrets à Villarreal et à son capitaine Raul Albiol.

"Cela nous fait mal... pour notre public, pour ce qu'on a fait. On a fourni d'incroyables efforts, on a essayé jusqu'au bout. Mais leur premier but nous a fait mal et après la pause, physiquement, ils ont été supérieurs. On a payé les efforts fournis en première période. C'est une nuit à la fois triste et inoubliable pour nous. Leur changement (l'entrée de Luis Diaz, ndlr) a tout changé pour eux en attaque et, après le 2-1, on n'a pas su réagir. (…) Toutefois, notre parcours a été incroyable", a confié le défenseur central au micro de Movistar +