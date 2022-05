🎥 Une image plutôt rare : José Mourinho en larmes après la qualification de la Roma

Les images sont assez rares que pour être soulignées : José Mourinho a terminé en larmes ce jeudi soir. Lorsqu'il est devenu clair que son club jouerait la finale de la Conference League, le manager n'a pas pu contenir ses émotions. La preuve que même après tous ses succès, le "Mou" coach encore avec toute la passion qu'on lui connaît.

Pour l'AS Roma, ce sera la première finale en 31 ans et cela a suscité pas mal d'émotions. "Pourquoi ai-je pleuré ? Parce que je ressens ce qu'ils ressentent tous", a déclaré Mourinho par la suite. "C'est un grand club sans trophée pour le montrer."

