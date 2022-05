🎥 Leandro Trossard met Manchester United au tapis !

La 36e journée de Premier League se poursuivait avec un déplacement de Manchester United à Brighton.

Leandro Trossard (titulaire) et les Seagulls accueillaient un adversaire de choix au American Express Community Stadium de Brighton.

Les troupes de Graham Potter terminent bien cette saison et restaient sur une solide série de trois victoires et un nul lors des cinq dernières parties. En face, les Red Devils ont hâte de terminer une saison compliquée et chahutée, en tentant de décrocher un ticket pour la Ligue des Champions.

Les choses débutaient bien pour Brighton qui ouvrait le score au quart d'heure via Moisés Caicedo. La frappe puissante de l'ancien joueur du Beerschot passait entre les jambes de Lindelöf, avant de battre De Gea.

âšœđŸ”„ Goal pour Brighton đŸ”„âšœ

Les Seagulls ouvrent la marque et mettent d'emblée la pression sur Manchester United 😬

Le goal a été marqué par Caicedo, ancien joueur du Beerschot ! pic.twitter.com/VY6lgLsCXC May 7, 2022

Les Seagulls menaient logiquement à la pause face à un adversaire décevant comme souvent cette saison, et enfonçaient les Red Devils après le repos.

Leandro Trossard offrait le second but à Cucurella (49e) avant d'être à la base du but de Groß (57e) pour le troisième. Et après ses deux assists, le Belge plantait lui-même (avec un peu de réussite) le quatrième but des siens.

Brighton confirme sa grosse forme du moment, tout comme Trossard qui est plus affûté que jamais en cette fin de saison. Pour sa part, United peut faire une crois sur la Ligue des Champions.