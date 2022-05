OHL change d'équipementier

Le club louvaniste ne jouera plus en Adidas.

OHL a annoncé que Stanno était son nouvel équipementier, et cela dès l'entame de la saison 2002-2003. Le club était auparavant sous partenariat avec Adidas. Il a été annoncé que les nouveaux kits seront disponibles en juillet.

"Nous avons trouvé en Stanno le partenaire en matière de vêtements que nous recherchions", a déclaré le directeur commercial Frederik Vancauteren. "Notre équipe A, les équipes féminines et l'académie bénéficient toutes d'une coopération forte et étendue. Avec Stanno, nous voulons franchir une nouvelle étape dans le développement commercial de notre club. Nous sommes impatients de mettre en œuvre plusieurs initiatives ensemble au cours des prochaines saisons. Nous tenons également à remercier Adidas et Voetbalshop.be pour leur bonne coopération au cours des dernières années."