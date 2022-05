Anderlecht peut encore espérer garder un attaquant de son tandem !

Quid de l'avenir de Joshua Zirkzee et Christian Kouamé à Anderlecht ?

L'on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'avenir de Joshua Zirkzee et Christian Kouamé au Sporting d'Anderlecht. Indispensables à l'attaque du Sporting cette saison (18 buts et 11 assists pour Zirkzee, 13 buts et 10 assists pour Kouamé), les deux sont prêtés et pourraient bien quitter le Parc Astrid cet été.

Selon Het Laatste Nieuws, cela ne ferait aucun doute dans le cas de Kouamé. La concurrence est rude à la Fiorentina (Cabral, Piatek) et le club lorgne sur Cavani. La Viola compterait alors récupérer son attaquant ivoirien...pour le céder ensuite. Pour un joueur évalué à 10 millions d'euros, Anderlecht est clairement hors-course.

Par contre, le cas de Zirkzee peut permettre de nourrir plus d'espoirs. Le jeune néerlandais est en fin de contrat l'an prochain avec le Bayern et négocie pour une prolongation. Tant le club que le joueur que la concurrence (avec Lewandowski notamment) est féroce au Bayern. Un nouveau prêt à Anderlecht, histoire de faire grimper l'expérience et la cote de Zirkzee, n'est pas inconcevable.

Enfin, reste à voir ce qu'il en adviendra de Raman - en manque de temps de jeu, et du jeune Stroeykens.