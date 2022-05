Le blues de Jonathan David: "Je me sens seul en pointe"

L'ancien Buffalo ne réussi pas une bonne deuxième partie de saison.

En grande difficulté depuis le début de la phase retour, Jonathan David (22 ans, 36 matchs et 13 buts en L1 cette saison) pense connaître l’explication. Pour l’attaquant du LOSC, sa méforme vient notamment de la hauteur du bloc lillois et du manque de soutien autour de lui.

"Je pense que je me suis un peu éloigné du but, a analysé l’international canadien dans un entretien accordé à Prime Video. Sur les derniers mois, j'ai l'impression que quand je reçois le ballon, je suis un peu loin du but. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de trouver des opportunités pour marquer. Des fois, je me sens un peu isolé."

L’aspect tactique serait en cause selon David, peut-être en désaccord avec certains choix de l’entraîneur Jocelyn Gourvennec.