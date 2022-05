Prolongation en bonne voie à Arsenal

Selon les informations de Fabrizio Romano, le milieu de terrain Mohamed Elneny (29 ans) devrait prolonger avec Arsenal. Les discussions entre le club et l'agent du joueur avanceraient bien et porteraient sur une prolongation de 2 ans, ou d'un an assortie d'une option avec une année complémentaire. Pas spécialement une bonne nouvelle pour Albert Sambi Lokonga, lorsque l'on sait que le milieu Egyptien est récemment revenu dans les pans d'Arteta et qu'il a livré plusieurs bonnes prestations. Il ne compte que 14 matchs joués cette saison.

Arsenal are progressing in talks with Mo Elneny to extend his contract, as reported by @David_Ornstein earlier today. Elneny wants to stay. ⚪️🔴🇪🇬 #AFC



The final detail to be agreed with his agent is two year deal or one year deal including an option for further season.