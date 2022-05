Nkunku bat tous les records

Le Français de Leipzig est tout simplement phénoménal cette saison.

Si l’UNFP a décidé de le zapper pour le titre de meilleur joueur français à l’étranger, la Bundesliga, elle, a un profond respect pour Christopher Nkunku (24 ans, 50 matchs et 34 buts toutes compétitions cette saison). Preuve en est, l’attaquant du RB Leipzig vient d’être élu meilleur joueur du championnat allemand en avril et ce... pour la troisième fois consécutive. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a obtenu cette récompense à quatre reprises (octobre, février, mars, avril).

Sans surprise, aucun joueur n’a réussi une telle performance depuis la création de cette distinction en 2018. Seuls Marco Reus, à trois reprises en 2018-2019, ainsi que Kai Havertz (2018-2019), Timo Werner (2019-2020) et Erling Braut Håland (2020-2021), à deux reprises, avaient réussi à remporter cette récompense plus d’une fois sur une seule et même saison. C’est dire le niveau monumental atteint par l’international tricolore au cours des derniers mois.