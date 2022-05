Paul Onuachu a reçu son Soulier d'Or : "Difficile d'en profiter après une défaite si décevante"

Le Nigérian a été mis à la fête par la Cegeka Arena, avant de subir une douloureuse défaite.

Avant le match contre La Gantoise, Paul Onuachu a officiellement reçu son Soulier d'Or des mains de sa fiancée, Tracy.

"Ce fut une énorme surprise pour moi", a déclaré Onuachu selon Het Laatste Nieuws. "Je n'étais pas du tout au courant de cela. Tracy vient toujours regarder je les ai soudainement vus marcher sur le terrain."

Une récompense ternie par une sèche défaite face à La Gantoise (0-2), qui élimine définitivement Genk de la course à l'Europe. "Un beau moment, même si c'est la déception qui prédomine. Nous perdons et nous n'avons plus la possibilité d'être européens. Grâce à l'équipe, j'ai gagné ce Soulier d'Or (...) Il est plus difficile d'en profiter après une défaite aussi décevante."

Onuachu restera-t-il à Genk ? "Je suis toujours sous contrat ici. Je n'ai plus de nouvelles. Il y avait aussi des rumeurs l'année dernière, mais je suis toujours là", a-t-il temporisé à ce sujet.