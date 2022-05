🎥 Anfield dit au revoir à Divock Origi

Des adieux au goût malgré tout amer...

Ce dimanche, Divock Origi n'a pas su fêter son dernier match pour Liverpool dans l'antre d'Anfield. Le Belge s'est légèrement blessé juste avant le match et a donc dû asister à la rencontre depuis les tribunes.

Une rencontre qui a vu ses coéquipiers galérer face à Wolverhampton, puis faussement espérer que City coince face à Aston Villa. Après la rencontre et le titre manqué, Liverpool a tenu à rendre hommage à celui recruté en 2014 depuis le LOSC. Ses coéquipiers lui ont fait une haie d'honneur et l'hymne du club "You'll Never Walk Alone" a résonné dans le stade.