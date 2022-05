Le RFC Liège annonce avoir interjeté appel suite à son forfait contre Dender

Le matricule 4 a, comme annoncé, interjeté appel après que le Comité Sportif de l'Union Belge ait décidé de le sanctionner d'un forfait contre Dender.

Condamné récemment pour des irrégularités sur la feuille de match lors de la victoire du 27 mars contre Dender (3-0), le RFC Liège a annoncé ce mardi avoir interjeté appel de la décision du Comité Sportif de l'Union Belge. Un communiqué court explique que le club a déposé une requête forte de 14 moyens.

"Le RFCL a déposé dès ce mardi après-midi sa requête d’appel, forte de 14 moyens et fondés sur des principes fondamentaux de droit. Ce appel étant suspensif, la décision du Comité sportif ne s’applique pas.

Nous monterons sur le terrain à Knokke en leaders avec l’unique but d’arracher la victoire et la montée sur le terrain. Nous reviendrons vers nos supporters dans les prochains jours afin de détailler certains des arguments et les tenants et aboutissants du litige. Allons Lîdje."