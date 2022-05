Felice Mazzu futur remplaçant de...Vincent Kompany ??

Personne ne s'y attendait vraiment, tant peu d'éléments permettaient d'y croire, mais Vincent Kompany pourrait bel et bien quitter Anderlecht, et cela très prochainement. L'ancien Diable Rouge est en effet cité de manière insistante en Premier League et à Burnley mais également en Bundesliga.

Encore plus surprnenant : le journaliste mondialement connu et réputé en matière de transferts Fabrizio Romano a dans la foulée annoncée que le remplaçant de Kompany pourrait bien être... Felice Mazzu ! Alors que le coach se dirigeait vers une prolongation à l'Union Saint-Gilloise, il serait désormais en pole position pour s'asseoir sur le banc des Mauves.

Un simple feu de paille ? Nous verrons, mais ce qui est sûr c'est que plusieurs sources très sérieuses et fiables convergent et qu'il faut dorénavant s'attendre à du mouvement dans les prochaines heures !

