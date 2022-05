Hugo Cuypers va rejoindre un club du G5

Lors de sa première saison au KV Malines, Hugo Cuypers a impressionné. L'attaquant a marqué treize buts et distillé dix passes décisives.

Hugo Cuypers attise les convoitises. Genk et La Gantoise sont les équipes les plus intéressées depuis quelques mois déjà par le joueur du KV Malines. Mais il semblerait que le buteur âgé de 25 ans ait une préférence pour les Buffalos. Het Laatste Nieuws rapporte que Hugo Cuypers a déjà passé ses tests médicaux et que les négociations vont bon train. En hiver, Hein Vanhaezebrouck avait déjà essayé de faire venir Cuypers à Gand, mais le prix était alors encore trop élevé.

Le KV Malines veut au moins cinq millions d'euros pour Cuypers, qui est encore sous contrat jusqu'en 2025. Le KaVé a payé 750 000 euros à l'Olympiakos l'été dernier pour acquérir l'attaquant. Le club grec possède un pourcentage de revente de 50 %.