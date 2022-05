Wieland attend des renforts au Beerschot : "L'objectif est de retrouver la D1A"

Andreas Wieland veut ramener le Beerschot en D1A avec un style de jeu attractif. Les renforts vont arriver, il va évaluer l'effectif.

Quel est le football que va proposer le Beerschot la saison prochaine ? "Ce n'est pas une question de terrain, mais de principes. Sur ce que vous voyez sur le terrain, sur ce que nous voulons faire quand nous conquérons le ballon. Il est possible que nous jouions à quatre derrière, mais aussi que nous jouions à trois derrière", a explique le nouveau coach anversois en conférence de presse.

Attention à l'attaque et à la défense

De toute façon, Wieland disposera d'un noyau de joueurs complètement remanié. "Il est difficile de comparer une saison avec une autre. Il est clair que des renforts sont nécessaires, car tous les joueurs ne resteront pas. Nous avons besoin de joueurs qui peuvent marquer des buts et nous devons être stables défensivement. Au moment opportun, nous proposerons des noms de renforts."

Et le staff restera-t-il le même ? "Nous avons convenu que je peux me faire ma propre opinion sur le personnel technique et médical. Il est possible qu'un entraîneur adjoint soit ajouté et que je fasse venir quelqu'un d'autre, mais il est trop tôt pour le dire."

Une chance de promotion avec le bon style de jeu

Wieland devra certainement faire face à une certaine pression au Beerschot. "L'objectif doit être de monter en D1A. Tout le monde ici le mérite. Notre travail consiste à développer un style de jeu pour être promu. Tout est dans la performance. Nous avons besoin de stabilité dans l'équipe. Si les performances lors des matchs sont bonnes, les chances de battre nos rivaux pour la promotion sont également plus élevées."