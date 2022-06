Suite à des incidents racistes, il quitte son club après...34 jours

Alan Pardew ne sera pas resté longtemps sur le banc de son dernier club. Mais on comprend sa décision...

Ancien coach de Newcastle, Crystal Palace, West Ham et ADO La Haye, Alan Pardew (60 ans) quitte déjà le CSKA Sofia. Le coach anglais a en effet été indigné du comportement des supporters, qui ont lancé des bananes et des bouteilles d'eau sur les joueurs noirs de l'équipe, les ont hués et leur ont interdit l'accès aux vestiaires lors d'un match remontant à la mi-mai.

"Malheureusement, c'est fini pour moi ici", a expliqué Pardew sur le site du CSKA. "Les événements qui se sont produits avant et après le match contre le Botev Plovdiv ne sont pas acceptables pour moi". Il quitte ainsi le club 34 jours après son arrivée.