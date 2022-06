Ruud Vormer, stop ou encore à Bruges ?

Ruud Vormer a alterné entre un rôle de joker et un rôle de titulaire au Club de Bruges sous Alfred Schreuder. De quoi pousser le capitaine vers la sortie ?

Ruud Vormer (34 ans) est encore sous contrat à Bruges pour un an, mais a vu son importance au Club décliner un peu cette saison sous Alfred Schreuder. À partir de 2022, le capitaine a plus souvent vu le banc que le terrain, et même en Playoffs où son expérience importait beaucoup, il n'a démarré qu'une seule petite rencontre. De quoi laisser croire à un départ cet été. Zulte Waregem, notamment, était sur les rangs.

Alors que la reprise se profile au FC Bruges et que les joueurs passaient leurs tests physiques cette semaine, Vormer aurait cependant pris une décision, selon le Nieuwsblad. Le Néerlandais devrait rester chez les Blauw & Zwart et tenter de convaincre le nouveau coach, Carl Hoefkens (qui le connaît déjà bien), de son importance. Bien sûr, nous ne sommes qu'en juin et l'été sera long : si l'ex-international (4 caps) venait à sentir le vent tourner ou qu'une offre intéressante, arrivait, rien n'exclut un départ. Mais ce n'est pas l'intention de Ruud Vormer en ce début de préparation.