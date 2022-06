Lisandro Magallán : "Je veux rester à l'Ajax"

Après une saison passée en prêt à Anderlecht, le défenseur argentin est de retour à Amsterdam.

Comment définir la saison de Lisandro Magallan à Anderlecht ? Au niveau statistique, c'est pas trop mal, avec un statut de titulaire durant quasiment toute la saison aux côtés de Wesley Hoedt, avec 30 matchs disputés - près de 2300 minutes en cumulé, 1 but et 1 assist. Au niveau purement du jeu, un peu moins, tant le défenseur argentin a alterné le bon et le peu rassurant.

Comme Anderlecht a décidé de ne pas lever son option d'achat, Magallan est donc de retour à l'Ajax Amstedam. Malgré la grosse concurrence, l'Argentin de 28 ans veut croire en ses chances.

"Je veux rester en Europe pendant au moins un an et remplir mon contrat avec l'Ajax (qui expire en 2023, ndlr). "Je ne sais pas si je vais rester avec le club ou s'ils vont me vendre. Mais mon idée est de rester avec l'Ajax", a déclaré le défenseur à TN.