Mathieu Valbuena un peu plus longtemps en Grèce

À 37 ans, Mathieu Valbuena n'a pas l'air disposé à ranger les crampons. L'ancien meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, à l'Olympiakos depuis 2019, a prolongé pour une saison de plus sur Le Pirée. Il faut dire que l'histoire d'amour est totale entre Valbuena et le géant grec. Cette saison, il a encore disputé 41 matchs toutes saisons confondues, pour 3 buts et 8 assists.

Au total, Valbuena compte ainsi 120 matchs pour l'Olympiakos (14 buts, 39 assists). En sélection, l'ancien Bleu aura disputé 52 matchs pour 8 buts.

Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Ματιέ Βαλμπουενά, μετά την επισημοποίηση της παραμονής του στην ομάδα μας! / Mr. Evangelos #Marinakis, with @MathieuVal8 after the signing of his new contract with #Olympiacos FC!#Valbuena #Renewal #France pic.twitter.com/eh9b76lGBV