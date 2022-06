Officiel : Le RFC Seraing s'attache les services d'un médian de Virton

Le médian axial a signé pour deux saisons, plus une en option.

Alors que les différentes écuries de D1A reprennent petit à petit le chemin du centre d'entraînement, le RFC Seraing semble d'ores et déjà bien avoir lancé sa saison. Actifs sur le marché des transferts, avec notamment l'arrivée de Christophe Lepoint en provenance de Mouscron, les Métallos se sont imposés avant-hier sur la pelouse de Verlaine pour leur première rencontre de la saison.

La campagne estivale du RFC Seraing n'est pas encore terminée et le club vient d'officialiser sur son site Internet l'arrivée de Valentin Guillaume, médian axial de 21 ans évoluant à Virton. "Je suis avant tout un milieu de terrain, plus à l’aise dans l’axe. Je peux évoluer en 6, 8 ou 10. Je suis gaucher. J’aime jouer vite et vers l’avant et je pense posséder une bonne vision du jeu. Mon modèle ? Iniesta" commente celui qui a signé pour deux saisons, avec une troisième saison supplémentaire en option.

"Le projet sportif est intéressant pour moi. Je voulais tenter ma chance au plus haut niveau, pour pouvoir continuer à progresser dans un environnement encore plus performant. Et le discours du coach m’a séduit. Il me connaît pour m’avoir croisé avec Mouscron la saison dernière et j’ai senti qu’il désirait vraiment que l’on travaille ensemble. Cette confiance est importante pour moi."

Formé à Virton et passé par les classes du Standard de Liège, Valentin Guillaume a immédiatement rejoint ses nouveaux coéquipiers à Metz, en stage.