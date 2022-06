Will Still devrait finalement quitter le Standard

Il ne reprendrait finalement pas les U23 du Standard en D1B.

Drôle de situation que celle des U23 du Standard. Alors que les rumeurs faisaient état d'un staff composé de Will Still en tant que T1 et de Kevin Caprasse en tant que T2, tout cela n'a jamais été officialisé par le club liégeois.

Sud Presse nous apprend ce lundi soir que Will Still aurait finalement décidé de ne pas rester à la tête de cette équipe qui disputera la saison en D1B. Le quotidien annonce même qu'il retournerait au Stade de Reims en tant que T2. Kevin Caprasse pourrait dès lors reprendre le poste de T1.