Sebastiano Esposito à Anderlecht avec option d'achat ? Oui, mais...

Sebastiano Esposito sera le nouvel attaquant du RSC Anderlecht, c'est une quasi-certitude. Il arrive en prêt de l'Inter Milan. Et cette fois, les Mauves devraient disposer d'une option d'achat...très, voire trop élevée.

Cela aura été le drame du RSCA ces deux dernières saisons : ayant accueilli deux jeunes attaquants en prêt depuis de grands clubs européens, Anderlecht leur a permis d'exploser au Lotto Park, sans pouvoir se permettre de les conserver dans la foulée. Lukas Nmecha, prêté par Manchester City mais impayable, a rejoint Wolfsbourg contre 8 millions d'euros ; Joshua Zirkzee, malgré des finances un peu plus saines, n'est pas resté et devrait quitter lui aussi le Bayern Munich pour un montant estimé entre 10 et 15 millions d'euros.

Le même scénario se répétera-t-il une troisième fois ? Sebastiano Esposito (19 ans) va en tout cas rejoindre Anderlecht en prêt depuis l'Inter Milan. Probablement inspiré par le succès de ses prédécesseurs, qui ont lancé leur carrière à Bruxelles, il pourrait cependant y rester...en théorie. La presse italienne est en effet unanime : l'Inter inclura une option d'achat dans le prêt. Problème : celle-ci devrait se situer aux alentours des 10 millions d'euros, soit une somme que le RSC Anderlecht n'est certainement pas encore en mesure de payer vu sa situation financière. Bref : les supporters Mauves feraient bien, une fois de plus, de ne pas trop s'attacher à la pépite qui arrive.