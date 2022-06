Vincent Janssen : "L'Antwerp n'est pas une étape intermédiaire, je veux gagner des titres ici"

Le nouveau buteur de l'Antwerp a été présenté à la presse ce lundi.

"C'est génial de pouvoir travailler ici", a déclaré Vincent Janssen en conférence de presse. "J'ai eu des semaines mouvementées, maintenant je suis heureux de me remettre au travail. Je suis heureux de la confiance témoignée à mon égard par le club."

Janssen a quitté l'AZ pour Tottenham durant l'été 2016 pour un montant de 22 millions d'euros. Ne parvenant pas à s'imposer chez les Spurs, il sera prêté une saison à Fenerbahçe avant d'être vendu 9 millions d'euros au club mexicain de Monterrey. Trois ans plus tard, le Batave fait son retour sur le Vieux Continent. "J'ai passé trois belles années au Mexique, mais je suis heureux de revenir jouer en Europe. C'est arrivé au bon moment. J'ai quitté les Pays-Bas il y a six ans. J'ai traversé beaucoup de choses depuis, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas", a souligné le nouveau buteur de l'Antwerp qui a déboursé 5,5 millions d'euros;

"J'ai très envie de remporter des trophées avec ce club. Le projet qui m'a été présenté est impressionnant. Tout le monde ici a de l'ambition. J'ai été très enthousiaste dès le premier contact avec l'Antwerp. Qu'est-ce qui va me manquer au Mexique ? Le temps, tout simplement. Avec ma femme mexicaine, je vais vivre à Anvers, ce sera donc une adaptation pour elle aussi."

A 28 ans, Vincent Janssen veut à nouveau faire parler la poudre. Le Néerlandais ne voit pas le Great Old comme un tremplin. "Non, je ne vois pas Anvers comme une étape intermédiaire... Il y a un magnifique projet ici. Evoluer sur la scène européenne et gagner des titres avec le club, je ne pense qu'à ça", a conclu Janssen.