Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 30/06: Guillaume - Boffin - Riera - Jean - Eneme Ella - Poulsen - Criscito - Phiri

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Guillaume - Boffin - Riera - Jean - Eneme Ella - Poulsen - Criscito - Phiri

Liam McCarron à Stoke City

Liam McCarron rejoint Stoke City en provenance de Leeds United. Le latéral gauche âgé de 21 ans a paraphé un contrat de trois ans avec les Potter.

📰 #LUFC wish Liam McCarron all the best for the future, as the left-back joins Championship side Stoke City — Leeds United (@LUFC) June 29, 2022

Victor Gomez prêté à Braga

Braga annonce l'arrivée de l'Espagnol Victor Gomez (22 ans), latéral droit international Espoirs formé à l'Espanyol, sous la forme d'un prêt.

Cresceu na Catalunha.

Brilha na Seleção Espanhola.

Promete fazer magia com as nossas cores.



🇪🇸 #BienvenidoVíctorGómez pic.twitter.com/pbp7NlpvJj — SC Braga (@SCBragaOficial) June 29, 2022

Lebogang Phiri au Paris FC

Lebogang Phiri quitte la Turquie et Rizespor pour revenir en France. Le milieu sud-africain passé par Guingamp rejoint le Paris FC sous la forme d'un prêt.

🇿🇦 𝙐𝙣 𝘽𝙖𝙛𝙖𝙣𝙖 𝘽𝙖𝙛𝙖𝙣𝙖 𝙖̀ 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨 🌟 !



Welcome Lebogang Phiri 👋💙 pic.twitter.com/w4JgnS8Ihc — Paris FC (@ParisFC) June 29, 2022

Domenico Criscito file à Toronto

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Genoa, Domenico Criscito (35 ans) file à Toronto et rejoint son compatriote Lorenzo Insigne.

Benvenuto a Toronto, Mimmo 🇮🇹🍁#TFCLive — Toronto FC (@TorontoFC) June 29, 2022

Andreas Poulsen quitte Gladbach

Quatre ans après son départ de Midtjylland, Andreas Poulsen retourne au Danemark. Le latéral gauche de 22 ans quitte le Borussia Mönchengladbach pour signer en faveur d'Aalborg.

Andreas Poulsen verlässt Borussia nach vier Jahren. Der 22-jährige Linksverteidiger kehrt in seine Heimat nach Dänemark zurück und schließt sich dort dem Erstligisten Aalborg BK an.



Wir wünschen dir für die Zukunft alles Gute, Andreas! 💚



➡️ https://t.co/lpljvP242m pic.twitter.com/LSctsMP6S4 — Borussia (@borussia) June 29, 2022

Ulrick Eneme-Ella file à Angers

Le SCO d'Angers s'est offert Ulrick Eneme-Ella. Le buteur de 21 ans arrive libre en provenance de Brighton & Hove Albion. L'international gabonais (4 capes) a paraphé un contrat de trois ans avec le SCO.

✍️ 𝙐𝙡𝙧𝙞𝙘𝙠 𝙀𝙣𝙚𝙢𝙚-𝙀𝙡𝙡𝙖 est officiellement Angevin !

🇬🇦 Ce jeune joueur de 21 ans, international Gabonais, s’engage pour les 3 prochaines saisons.



Bienvenue Ulrick ! 🖤🤍

👀 → https://t.co/AymF5sjNXE pic.twitter.com/lzNDY3QdpG — Angers SCO (@AngersSCO) June 29, 2022

Corentin Jean file rejoint l'Inter Miami

À un an de la fin de son contrat, Corentin Jean quitte le RC Lens et la Ligue 1 pour découvrir la MLS. L'attaquant de 26 ans a signé à l'Inter Miami de David Beckham jusqu'à la fin de l'année 2024 (deux options permettent une prolongation pour la saison 2025, puis la saison 2026). Les Sang et Or récupèrent au passage une indemnité de transfert de 1,2 M€.

Official ✍🏼🇫🇷

Welcome, Corentin Jean #InterMiamiCF signes French attacker Corentin Jean from Ligue 1 side RC Lens to a contract running through the 2024 MLS season. Find out all the details: https://t.co/S4VN9HAark — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 29, 2022

Leipzig prête Josep Martinez au Genoa

Le Genoa, qui évoluera en Serie B pour la saison à venir, se renforce avec l'arrivée sous la forme d'un prêt du gardien Josep Martinez. L'Espagnol de 24 ans est toujours sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2024.

Torhüter Josep #Martínez wird in der kommenden Saison 2022/23 in der Serie B spielen. #RBLeipzig leiht den 24-jährigen Spanier für ein Jahr an den @GenoaCFC aus.



Viel Erfolg in Italien! pic.twitter.com/cNIIMI8CwO — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 29, 2022

La Gantoise en passe de louper un transfert ?

Avec le départ de Sinan Bolat, Gand est à la recherche d'un concurrent expérimenté pour Davy Roef, auteur de très bonnes prestations lors de la deuxième partie de la saison dernière. Mais ils risquent de passer à côté de leur première option. (Lire la suite)

Le Belge Baptiste Guillaume reste en Ligue 2 et signe à l'En Avant Guingamp

Laissé libre au terme de son bail avec Valenciennes, Baptiste Guillaume va rester en Ligue 2. (Lire la suite)