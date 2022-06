Dennis Praet en passe de quitter définitivement Leicester City !

Dennis Praet devrait vraisembablement évoluer de nouveau en Serie A la saison prochaine. Le Diable Rouge n'est jamais parvenu à s'imposer à Leicester City et avait d'ailleurs été prêté au Torino la saison dernière. Le milieu de terrain serait sur le point de rejoindre la Fiorentina, selon le journaliste italien Fabrizio Romano.

L'ancien Anderlechtois va donc quitter définitivement les Foxes puisque la Viola privilégie un transfert voire au pire un prêt avec obligation d'achat. Les négocations seraient à un stade avancé.

Dennis Praet will leave Leicester soon. Fiorentina want to sign him on permanent deal or loan with obligation to buy clause, negotiations will enter into key stages soon. 🦊🇧🇪 #LCFC



Fiorentina are also on the verge of signing Luka Jović on loan from Real Madrid.