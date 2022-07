Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 01/07: Ngoy - Vitinha - Salah-Eddine - Persyn - Chakvetadze - Pedrinho - Asllani - Sissoko

Malgré une offre anglaise de dernière minute, Julien Ngoy se dirige vers le KV Malines

Après deux saisons du côté d'Eupen, l'ancien joueur de Stoke City a envie de passer à l'étape supérieure et de poursuivre sa progression. L'attaquant va rester en Belgique. (Lire la suite)

Officiel : Le Cercle de Bruges accueille Ayase Ueda

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel ce vendredi matin. (Lire la suite)

Ibrahim Sissoko à Sochaux

Après 4 ans à Niort, Ibrahim Sissoko file à Sochaux. L'avant-centre de 26 ans s'est engagé pour 4 saisons.

🚨🆕 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺 𝗦𝗶𝘀𝘀𝗼𝗸𝗼 𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗙𝗖𝗦𝗠 !



🦁 L’avant-centre de 26 ans, qui a inscrit 25 buts en 49 matches de Ligue 2 BKT avec les Chamois Niortais s’est engagé pour quatre saisons en faveur du FCSM. #Mercato — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) June 30, 2022

Tibo Persyn va rejoindre le FC Eindhoven

Le prêt au Club de Bruges ne lui a pas apporté ce qu'il attendait et sa période à Westerlo n'a pas non plus été une grande réussite. En quête de minutes de jeu, Tibo Persyn va désormais tenter sa chance aux Pays-Bas. (Lire la suite)

Un international albanais débarque à l'Inter Milan

Kristjan Asllani (20 ans) rejoint l'Inter en provenance d'Empoli. Les Nerazzuri ont déboursé 4 millions d'euros pour le milieu défensif international albanais (4 sélections).

Pedrinho prêté au Brésil

L'Atlético Mineiro a annoncé en parallèle l'arrivée de Pedrinho (24 ans) en provenance du Shakhtar Donetsk. Le milieu offensif brésilien, révélé au Corinthians et passé par Benfica, débarque sous la forme d'un prêt jusqu'en juin 2023.

📝 O meio-campista Pedrinho é o novo reforço do #Galo! Ele chega por empréstimo até junho de 2023. Seja bem-vindo! 💪🐔



💻: https://t.co/pPmzshx0BS pic.twitter.com/ePclELizZo — Atlético (@Atletico) June 30, 2022

L'ESTAC s'offre le grand espoir brésilien Savinho

L'ESTAC s'offre le grand espoir brésilien Savinho (18 ans) en provenance de l'Atlético Mineiro. Montant de l'opération : 6,5 M€ + 6 M€ de bonus.

Le club auriverde se réserve par ailleurs 12,5% du montant d'un futur transfert. Ce transfert a été permis grâce au City Football Group. L'attaquant international U20 devrait toutefois être prêté dans un premier temps au PSV Eindhoven selon les médias brésiliens.