Officiel : Lenny Nangis retourne en France

Après deux ans sous les couleurs du RWDM, l'ailier a décidé de relever un nouveau challenge en signant en National (D3 française).

Lenny Nangis rejoint Nancy en provenance du RWDM où il était en fin de contrat. Le joueur âgé de 28 ans sort d’ailleurs d’une bonne saison avec le club bruxellois où il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 23 matchs de championnat. Le pensionnaire de D1B souhaitait le prolonger mais aucun accord n’a été trouvé.

"Un pur ailier qui va amener de la créativité et des dribbles dans le dernier tiers de terrain et qui peut évoluer à gauche comme à droite", annonce le président Gauthier Ganaye à propos de l'ancien joueur de Lille, Bastia, Valenciennes, Levadiakos (Grèce) et Sarpsborg (Norvège).



L'ASNL va profiter de son expérience puisque Nangis a déjà disputé près d’une centaine de matchs de Ligue 1 et une cinquantaine de Ligue 2.