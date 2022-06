Marseille recrute un très grand espoir français

Capitaine des U19 français, il arrive en provenance du Havre.

L'Olympique de Marseille mise sur l'avenir. Les Olympiens ont enrôlé le défenseur Isaak Touré, 19 ans. International et capitaine des U19 de la France (11 sélections, 2 buts), Touré s'est révélé cette saison avec le Havre Athletic Club, en Ligue 2.

Il s'est engagé jusqu'en 2027 avec l'OM.

"Du haut de ses 2m04, Isaak est un joueur naturellement robuste et très à l’aise dans le domaine aérien. Sa puissance et sa solidité dans les duels ainsi que ses qualités dans la relance et dans l’anticipation, font de lui un joueur à très fort potentiel. Isaak Touré mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs", renseigne le club sur son site.