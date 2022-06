Officiel : un ancien jeune de Séville rejoint Deinze

Encore un transfert à Deinze. Un arrière droit espagnol, passé par le FC Séville, rejoint l'équipe de Challenger Pro League.

Gonzalo Almenara Hernández, 24 ans, est désormais un joueur du KMSK Deinze. Le latéral droit a signé un contrat de deux saisons, avec une option pour une année supplémentaire.

Almenara a fait ses classes de jeunes à Algeciras et à Séville. C'est là qu'il est passé aux U19 et au Sevilla C. Durant sa jeunesse, il y a également eu des passages au RB Linense et à Los Barrios, avant de revenir à Algeciras. Le club andalou évolue en Segunda Division.

Almenara se prépare maintenant à sa première aventure à l'étranger, qui se déroulera à Deinze. "Almenara est un arrière droit puissant qui peut également jouer à d'autres postes. Il a un rythme élevé et correspond donc parfaitement au style de jeu en D1B. Je pense qu'il sera certainement un atout pour notre équipe en raison de son leadership, de son dynamisme et de son engagement quotidien", affirme Espárraga, directeur sportif de Deinze.