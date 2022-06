Renfort d'expérience au RFC Liège, avec un ancien joueur de Pro League

Les Liégeois ont conclu leur deuxième transfert de ce mercato.

Après Jesse Mputu, le RFC Liège a annoncé l'arrivée d'un autre élément offensif. Yannick Loemba (32 ans) débarque du RAEC Mons (D3 ACFF). Il viendra gonfler les rangs liégeois et apporter son expérience, après être passé par le White Star, Ostende, OHL, l'Adana Demirspor et Dundee United.

"J’ai suivi le tour final et j’ai espéré jusqu’au bout la montée du club en D1B. Après une bonne saison à Mons, je veux prouver que je peux me rendre utile à un niveau supérieur et participer à la montée du club en Pro League. Vivement le 12 pour rejoindre l’équipe. J’ai un excellent feeling après mes entretiens avec le directeur, Gaëtan Englebert et Benjamin Lambot", a-t-il déclaré aux médias du club de Nationale 1.