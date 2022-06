Lommel va accueillir un joueur du City Group, en provenance de la Ligue 1

Selon les informations de Fabrizio Romano, Lommel va voir débarquer très prochainement Metinho. Le milieu de terrain brésilien de 19 ans, évalué à 3 millions d'euros selon Transfermarkt, débarque de Troyes, autre club détenu par le City Football Group. La saison dernière, il n'a pas disputé de matchs avec l'équipe première, suite notamment à une blessure à l'épaule. Il a été acheté l'été dernier pour 5 millions d'euros au club brésilien de Fluminense.

La visite médicale est prévue pour ce jeudi.

