Verdict pour Michel Platini et Sepp Blatter : les deux anciens dirigeants sont acquittés

Ils comparaissaient tous deux pour des chefs de corruption.

Comme prévu, le verdict est tombé dans le procés de Michel Platini et Sepp Blatter. Les deux anciens dirigeants étaient accusés de "corruption", lorsque deux millions d'euros avaient été versés au Français en provenance de la FIFA. L'affaire avait éclaté au grand jour en 2015.

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (Suisse) a décidé d'acquitter les deux hommes et par conséquent de ne pas suivre les réquisitions du parquet (1 an et 8 mois de prison avec sursis). Les deux ont toujours clamé leur innocence et que cette opération découlait d'un "accord oral".

Ils risquaient jusqu'à 5 ans de prison pour "escroquerie", "gestion déloyale", "abus de confiance" et "faux dans les titres".