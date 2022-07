OHL va s'offrir un joueur brièvement cité à Anderlecht

OHL va réaliser son transfert entrant record.

Kaly Sène (21 ans) va quitter la Suisse pour la Belgique. La semaine passée, les médias suisses l'envoyaient vers le RSC Anderlecht, avant de rapidement corriger le tir : Sène signait en D1A, mais pas chez les Mauves. Attaquant du FC Bâle, Kaly Sène, formé à la Juventus reste sur une bonne saison, ayant inscrit 10 buts en 26 rencontres de championnat.

C'est vers OHL qu'il se dirigerait. Le club louvaniste cherche toujours un remplaçant à Sory Kaba, et aurait donc décidé de mettre le paquet pour se l'offrir : Sène rapporterait 2,5 millions d'euros à Bâle, selon le Nieuwsblad. Il s'agirait tout bonnement du record d'OHL pour un transfert entrant, dépassant Siebe Schrijvers (1,7 million) d'une bonne tête ! Le dossier serait "en phase de finalisation", et confirmerait donc le mercato plutôt actif d'OHL avant la reprise (Pletinckx, Holzhauser, Mendyl et Thorsteinsson sont déjà arrivés, entre autres).