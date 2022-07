Josh Cullen parti, à quoi va ressembler le milieu à Anderlecht ?

Comme pressenti, l'Irlandais a décidé de rejoindre Kompany à Burnley. Heureusement, Anderlecht dispose de solutions au milieu pour combler le vide crée par son départ.

A quoi ressemblerait le milieu d'Anderlecht sans Josh Cullen ? Cette question, bon nombre de supporters d'Anderlecht ont dû se la poser, tant le petit Irlandais est progressivement devenu indispensable au système de jeu anderlechtois.

Discret, travailleur de l'ombre, Cullen était un râtissseur hors pair. Mais malgré ses 80 matchs avec le Sporting, il n'aura marqué qu'un but, et distribué 1 assist. Certes, on ne demande pas à un milieu défensif de marquer, mais force est d'admettre que durant ses années mauves il a parfois manqué d'élan offensif.

Cela tombe bien : le noyau bruxellois regorge de milieux de terrains à vocation plus offensive, avec un volume de jeu large et en phase avec les préceptes de Mazzù. Comme on l'avait à l'Union, il n'y avait pas vraiment de Cullen dans son système, que ce soit Nielsen, Teuma ou Lazare. Seul Marcq avait un profil similaire à Cullen, et encore.

© photonews

L'an dernier, Anderlecht a commencé à réellement performer lorsque Kompany a compris qu'une paire Cullen - Olsson était trop peu créatrice au milieu. Son choix fut alors de donner sa chance à Ashimeru, avec la réussite qu'on lui connait. En outre, Kana a lui aussi été testé aux côtés de Cullen, tout comme Arnstad mais dans une position plus latérale.

On l'a déjà dit : le milieu déborde à Anderlecht. Le départ de Cullen va donc laisser une place. Cette dernière pourrait être laissée à Trebel, qui est revenu du diable Vauvert dans cette préparation. Ashimeru aura lui aussi un rôle à jouer. Au vu de son volume et de ses capacités de jouer vers l'avant, il pourrait prendre place à côté de l'ancien du Standard.

Quoiqu'il en soit, cela laisse l'embarras du choix à Mazzù, qui a déjà pu tester Abdulrazak au milieu ou Verschaeren dans plusieurs positions.