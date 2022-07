Un jeune belge buteur avec Caen en match amical

Ce mercredi, le jeune Norman Bassette a participé au match de préparation du SM Caen contre Le Havre, et a marqué l'un des buts de la rencontre.

Norman Bassette (17 ans), tout jeune attaquant du Stade Malherbe Caen, pourrait bien percer en Ligue 2 la saison prochaine. Formé à Eupen, Bassette a quitté les Pandas en 2020 et s'impose progressivement comme l'un des espoirs du club normand. Avec Caen, il a notamment brillé en Coupe Gambardella (5 buts en 5 rencontres la saison passée). Profitant de quelques absences, Bassette a même pu disputer cinq minutes en Ligue 2.

En préparation, pour le second match amical de Caen, Norman Bassette a participé à la victoire de ses couleurs (3-0), inscrivant le second but de la rencontre. S'il continue sur sa lancée, le jeune international belge U18 peut espérer faire partie du groupe professionnel pour la reprise.