"Il est expérimenté et reste toujours calme" : Jérémy Taravel présente le nouveau venu du staff d'Anderlecht

"Il est expérimenté et reste toujours calme" : Jérémy Taravel présente le nouveau venu du staff d'Anderlecht

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Jérémy Taravel a été confirmé entraîneur principal par Anderlecht. Il se réjouit d'avoir sa chance et d'être épaulé par Andreas Patz.

Andreas Patz a déjà de l'expérience dans notre pays et rejoint le staff comme entraîneur adjoint. Il a déjà travaillé avec Taravel au Cercle de Bruges, à l'époque où l'ancien défenseur y était encore joueur. Les deux hommes se connaissent donc, ce qui devrait forcément faciliter leur collaboration.

Taravel semble en tout cas ravi de l'arrivée de l'Allemand. "Après notre période au Cercle, nous sommes toujours restés en contact. Je l'ai appelé et il a tout de suite adhéré à ce projet", confie-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Un regard neuf

"Il a de l'expérience, il reste toujours calme et c'est un plus qu'il puisse poser un regard neuf sur notre groupe" estime Taravel, qui ne pourra pas encore compter sur un noyau entièrement opérationnel pour le déplacement à Malines.

" Pour Marco Kana, cette rencontre arrive encore trop tôt, mais je m'attends à le revoir dans la sélection la semaine prochaine", précise-t-il. Par ailleurs, Danylo Sikan devrait également déclarer forfait. L'Ukrainien traîne quelques soucis physiques.

Lire aussi… Jérémy Taravel reste : les cinq clefs d'une nomination improbable
Anderlecht espère aborder les Playoffs avec le plein de confiance. Après le duel à Malines, le RSCA recevra le Cercle de Bruges. Autant de rencontres qui donneront également de nouveaux indicateurs à Taravel en prévision de la finale de Coupe de Belgique contre l'Union, dans deux mois pile.

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