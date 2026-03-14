Officiel : un jeune milieu de terrain belge opte pour le Congo...avant ses frères ?

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Photo: © photonews

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La République démocratique du Congo continue de se montrer assez active concernant les jeunes talents binationaux. Plusieurs exemples le démontrent une nouvelle fois.

Avec la première trêve internationale de 2026 pointant son nez à la fin du mois, plusieurs cas de joueurs binationaux devraient faire parler. Comme lors des derniers mois, la République démocratique du Congo a regardé en direction du football belge.

La fédération congolaise a officialisé la première sélection de Joël Kana chez les U23 des Léopards. Le milieu défensif de 19 ans évolue avec les RSCA Futures.

De Bruxelles à Kinshasa

Formé au RWDM et à Louvain, Joël Kana a rejoint Anderlecht en juin 2023. Il y a d'abord évolué avec les U18, rejoignant les Futures après une saison. L'exercice actuel a commencé dans l'ombre (trois montées au jeu lors des 24 premiers matchs de D1B).

Mais ces dernières semaines, Jelle Coen l'a plus souvent utilisé, le titularisant notamment contre Lommel. Encore jamais appelé en équipes de jeunes belges, Kana va vivre un grand moment en honorant le pays de ses origines, tout comme Ezechiel Banzuzi (appelé pour la première fois au détriment des Pays-Bas).

Une convocation préfigurant celles de ses frères Marco et Crésus (considéré à 14 ans comme l'un des plus grands joyaux de Neerpede) ? Cet hiver, Guéry Kana, père des trois Mauves, semblait pourtant affirmer le contraire dans Het Belang van Limburg : "Quand l’équipe nationale joue, nous nous levons pour chanter l’hymne national, l’hymne belge. Je sais que le Congo recrute des joueurs partout, mais mes fils ont toujours joué pour les équipes de jeunes belges. La Belgique nous semblerait tout à fait naturelle".
 

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