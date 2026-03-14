"En l'honneur du football, amour de toute une vie" : Thomas Meunier atteint un cap hautement symbolique

Thomas Meunier n'a fait que monter au jeu en Europa League contre Aston Villa. Mais cela lui a tout de même permis d'atteindre un cap symbolique.

Monté à la 67e minute contre les Villans, Thomas Meunier a disputé cette semaine le 500e match de sa carrière professionnelle en club au plus haut niveau. Un cap symbolique, qui veut dire beaucoup pour lui.

"Une fierté accomplie durant tant d'années de bons et loyaux services, en l'honneur du football, amour de toute une vie. L'histoire continue, bien sûr, mais c'est toujours important de marquer le pas et de regarder avec admiration et plaisir le chemin accompli durant presque 15 ans de carrière professionnelle", écrit-il sur ses réseaux sociaux.

De Virton à Lille, une sacrée aventure

Du haut de ses 34 ans, le natif de Saint-Ode a encore faim de football : "En avant pour quelques années de plus et, je l'espère, encore quelques centaines de rencontres à mon actif".

500 rencontres professionnelles, auxquelles il faut également ajouter 76 apparitions avec les Diables Rouges et six rencontres de D1B lors de la saison 2008/2009, sous les ordres de Sébastien Grandjean.

L'équipe pour qui Thomas Meunier a disputé le plus de matchs reste le Club de Bruges (198), devant le PSG (128), le Borussia Dortmund (83), Lille (72) et Trabzonspor (19).





